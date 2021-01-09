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09.01.2021 (05:30)

Спецназ общевойсковой армии ЗВО совершил около 500 парашютных прыжков в Тамбовской области за 2020 год

Военнослужащие подразделения специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа совершили около 500 парашютных прыжков на базе соединения специального назначения в Тамбовской области за 2020 год.

В течение года военнослужащие выполняли десантирование при помощи парашютных систем Д-6, Д-10 и Д-10П. Во время десантирования на ограниченные площадки военнослужащие использовали современные управляемые парашютные системы «Мальва» и «Арбалет-2».

В рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке 2020 года спецназовцы выполнили свыше 20 разнообразных упражнений прыжковой программы. Для десантирования в полном боевом снаряжении использовались вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор», а также самолёты Ан-26 и Ан-12. Высота прыжков отличалась от условий задачи и составляла высоту от 400 до 1500 метров.

В 2021 году военнослужащие подразделения специального назначения общевойсковой армии ЗВО увеличат количество прыжков в 2 раза.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Вооруженные силы , Боевая подготовка
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