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09.01.2021 (04:30)

Более 3 тыс. военнослужащих посетили гарнизонные 3D кинотеатры гвардейской танковой армии ЗВО

На территории Московской и Нижегородской области прошли показы отечественных фильмов о войне в формате 3D в гарнизонных кинотеатрах. Более 3 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа уже успели посетить первые сеансы.

Для военнослужащих по призыву организованы утренние сеансы, а для военнослужащих по контракту, офицеров и членов их семей дневные и вечерние. В праздничные дни ежедневно проходит более 10 сеансов с различными кинофильмами. Посещение кинотеатров бесплатно для всех категорий военнослужащих и членов их семей. Рассадка в залах проходит с учетом соблюдения социальной дистанции, каждый кинотеатр заполняется не более чем на 50%.

В репертуар гарнизонных кинотеатров входят современные, отечественные фильмы о войне в формате 3D, особой популярностью пользуется фильм режиссера Вадима Шмелева «Подольские курсанты»

Всего за время праздничных дней планируется провести более 70 кинопоказов в формате 3D и более 50 в обычном 2D формате.

Показ фильмов организован с соблюдением всех норм противоэпидемиологических мер и при заполнении зала не более 50%.

Пресс-служба Западного военного округа
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Культура
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