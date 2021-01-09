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09.01.2021 (06:00)

В 2021 году ВКС перевооружат первый полк на новейший комплекс С-350

В 2021 году в Воздушно-космические силы планируется поступить на вооружение два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С».

Помимо этого планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».

В 2020 году в ВКС поступило на вооружение четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и 24 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С», которые были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные Свердловской, Самарской и Южно-Сахалинской областей. Также в 2020 г. для обучения специалистов зенитных ракетных войск в учебный центр ЗРВ в Ленинградской области был поставлен первый комплекс С-350.

Для повышения профессионального уровня и слаженности боевых расчетов войск противовоздушной обороны в 2020 году на базе ВУЗов Воздушно-космических сил проводилась переподготовка и повышение квалификации специалистов ЗРВ. Всего было подготовлено более 2000 специалистов зенитных ракетных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВТ , Боевая подготовка
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