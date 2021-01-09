09.01.2021 (07:30)

Медицинские подразделения ЮВО получили на оснащение партию из 13 комплексов для оказания первой помощи на поле боя

Медицинские подразделения Южного военного округа (ЮВО) получили на оснащение партию из 13 автоперевязочных модулей (АП-3).

Автоперевязочная АП-3 представляет собой контейнер переменного объема на базовом автомобильном шасси с пневмокаркасными палатками и современным медицинским оборудованием.

Новый медицинский комплекс предназначен для обеспечения приближения сил и средств медицинской службы к районам массовых санитарных потерь с целью оказания первой врачебной помощи раненым при ведении боевых действий.

Личный состав АП-3 обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи до семи раненым в час. Запас медицинского имущества и материалов обеспечивает продолжительность работы не менее суток в автономном режиме.

В текущем зимнем периоде обучения новые комплексы будут апробированы в ходе тактико-специальных учений и полевых выходов на полигонах округа.

Всего в войска Южного военного округа (ЮВО) в 2020 году поступило около 3 тыс. единиц современного вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице