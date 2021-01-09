09.01.2021 (02:00)

Танкисты ЮВО в Северной Осетии сдают зачеты для получения допуска к выполнению боевых стрельб штатным снарядом

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, сдают зачеты для получения допуска к выполнению боевых стрельб штатным снарядом на полигоне Тарское.

Танкисты выполняют практические стрельбы из танков Т-90А с использованием вкладного ствола калибра 14,5 мм, позволяющего сохранять ресурс вооружения танка, а также штатные снаряды. Выполнение огневых задач проходит в условиях постоянной смены мишенной обстановки, что требует от танкистов мгновенной реакции при стрельбе.

На первом этапе военнослужащие прошли теоретический курс подготовки, а также приобрели необходимые навыки стрельбы с помощью использования новых компьютерных динамических тренажеров-симуляторов, оснащенных мультимедийным оборудованием.

После сдачи зачетов и получения допусков, танкисты приступят к боевым стрельбам штатным снарядом на полигоне Тарское.

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