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09.01.2021 (01:00)

Минометчики ЮВО в Дагестане поразили свыше 100 мишеней в условиях горно-лесистой местности

Минометчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане поразили свыше 100 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и строения противника в условиях горно-лесистой местности.

Военнослужащие применили тактику «кочующих» минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, при стрельбе по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами – возвышенностями и лесополосами.

Поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации.

Тактика «кочующих» минометов применятся в ходе боевой подготовки, основываясь на опыте современных вооруженных конфликтов. Нововведение позволяет расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции во избежание демаскировки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учения , Боевая подготовка
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