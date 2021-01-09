09.01.2021 (04:00)

На Камчатке проходит первенство подводных сил Тихоокеанского флота по плаванию

В Вилючинске, на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Океан» проходит первенство Подводных сил Тихоокеанского флота по плаванию.

В состязаниях принимают участие команды экипажей подводных лодок ТОФ, а также члены семей моряков-подводников.

В программу первенства включены заплывы свободным стилем, брасом, эстафета 4х50 м., а также военно-прикладное плавание в обмундировании с оружием. Всего в соревнованиях по плаванию принимают участие около 50 спортсменов.

После подведения итогов первенства победители и призеры будут награждены памятными дипломами и ценными призами командования подводных сил ТОФ.

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