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09.01.2021 (07:00)

В Ракетные войска стратегического назначения поступили около 70 боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М»

С 2012 года в соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступили около 70 боевых противодиверсионных машин БПДМ «Тайфун-М».  В 2021 году поставка данной техники будет продолжена.
БПДМ «Тайфун-М» разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также для борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Уникальность данной машины заключается в её оснащении комплексом разведывательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом. «Тайфун-М» имеет возможности по обнаружению противника на дальности до пяти километров.

Наряду с БПДМ в войска поступает уникальный тренажёр для обучения личного состава подразделений охраны и разведки ее применению, что позволяет находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

Благодаря многофункциональности тренажёр дает возможность осуществлять подготовку всего экипажа «Тайфун-М» — от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения.

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Метки:
ВВТ , Вооруженные силы
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