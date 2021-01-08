08.01.2021 (16:00)
Для юнармейцев в Приднестровье провели лекцию посвященную Рождеству Христову
Настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного расположенного на территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провёл для юнармейцев лекцию посвященную Рождеству Христову.
В ходе лекции настоятель храма протоиерей Валерий рассказал юнармейцам историю возникновения праздника Рождества Христова и поведал детям легенду о елочке и почему она считается символом Нового года и Рождества.
В завершении лекции юнармейцам продемонстрировали фильм «Дитя Христос. История Рождества».
Целью данного мероприятия было приобщение детей к русской культуре, традициям и обычаям русского народа и знакомство с православными праздниками.
Новости по теме:
Офицеры штаба ЦВО поздравили с Новым годом воспитанников екатеринбургского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
В новогодние праздничные дни в соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье прошли веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья»
Метки: