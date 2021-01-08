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08.01.2021 (16:00)

Для юнармейцев в Приднестровье провели лекцию посвященную Рождеству Христову

Настоятель храма  святого апостола Андрея Первозванного расположенного на территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провёл для юнармейцев лекцию посвященную Рождеству Христову.

В ходе лекции настоятель храма протоиерей Валерий рассказал юнармейцам историю возникновения праздника Рождества Христова и поведал детям легенду о елочке и почему она считается символом Нового года и Рождества.

В завершении лекции юнармейцам продемонстрировали фильм «Дитя Христос. История Рождества».

Целью данного мероприятия было приобщение детей к русской культуре, традициям и обычаям русского народа и знакомство с православными праздниками.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Культура , Юнармия
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