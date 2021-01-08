08.01.2021 (17:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по армейскому рукопашному бою

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по армейскому рукопашному бою в рамках новогодней спартакиады.

Турнир провели по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения. По условиям соревнования, участники были разделены на семь весовых категорий: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг и свыше 90 кг.

По итогам турнира по рукопашному бою определили лучших военнослужащих в каждой весовой категории и наградили их и призёров грамотами и медалями.

В период новогодних и рождественских праздников в ОГРВ ПРРМ проходит спартакиада на кубок начальника ОГРВ ПРРМ. Кубок достанется подразделению, которое продемонстрирует лучшие показатели в таких соревнованиях как волейбол, баскетбол, рукопашный бой, стрельба из пистолета Макарова и мини-футболу.

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