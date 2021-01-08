Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.01.2021 (15:30)

Корабельные ударные группы Каспийской флотилии готовятся к выполнению учебно-боевых задач в море

Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа проводят подготовку к предстоящим совместным выходам для выполнения учебно-боевых задач в акватории Каспийского моря.

Моряки проводят тренировки по борьбе за живучесть, обнаружению, захвату и уничтожению воздушной цели, противодиверсионной обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде и в пункте базирования.

Корабельным ударным группам (КУГ) предстоит выполнять такие задачи как прикрытие тральных сил в условиях противодействия условного противника, боевые артиллерийские стрельбы, выполнение мероприятий радиационной, химической, биологической защиты, организация управления КУГ в ходе учений. Корабельные тральные группы отработают контрольно-разведывательный поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путём выполнение боевых стрельб из штатного вооружения кораблей.

Также экипажам кораблей флотилии предстоит отработать способы комплексного применения сил и средств ПВО по отражению воздушных ударов условного противника из крупнокалиберных пулемётов, зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских установок.

Всего в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки задействовано более 30 экипажей кораблей КФл.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На Северном флоте состоялись игры Северной военной хоккейной лиги
В 2020 году состав ВМФ России пополнили более 30 боевых кораблей и судов обеспечения.
Свыше 80 новых судов обеспечения поступит в состав вспомогательного флота до 2026 года
В год 325-летия Российского Флота ВМФ России примет участие в ряде крупных мероприятий боевой подготовки

Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false