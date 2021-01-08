08.01.2021 (15:30)

Корабельные ударные группы Каспийской флотилии готовятся к выполнению учебно-боевых задач в море

Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа проводят подготовку к предстоящим совместным выходам для выполнения учебно-боевых задач в акватории Каспийского моря.

Моряки проводят тренировки по борьбе за живучесть, обнаружению, захвату и уничтожению воздушной цели, противодиверсионной обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде и в пункте базирования.

Корабельным ударным группам (КУГ) предстоит выполнять такие задачи как прикрытие тральных сил в условиях противодействия условного противника, боевые артиллерийские стрельбы, выполнение мероприятий радиационной, химической, биологической защиты, организация управления КУГ в ходе учений. Корабельные тральные группы отработают контрольно-разведывательный поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путём выполнение боевых стрельб из штатного вооружения кораблей.

Также экипажам кораблей флотилии предстоит отработать способы комплексного применения сил и средств ПВО по отражению воздушных ударов условного противника из крупнокалиберных пулемётов, зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских установок.

Всего в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки задействовано более 30 экипажей кораблей КФл.

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