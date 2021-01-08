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08.01.2021 (16:30)

Крупнейшая партия из 1,7 тыс. цифровых радиостанций «Азарт» поступила в войска ЮВО в Ростовской области

Более 1,7 тыс. цифровых портативных радиостанций шестого поколения «Азарт-П1» поступили по гособоронзаказу в войска Южного военного округа (ЮВО).

Новые средства связи поступили на вооружение воинских частей и подразделений 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области.

Портативные радиостанции «Азарт-П1» предназначены для засекреченной связи тактического звена, обеспечены помехоразведзащищенностью и способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов. Возможности устройств позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов.

«Азарт-П1» сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способен принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью ГЛОНАСС. Дальность действия – до 4 км.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
ВВТ
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