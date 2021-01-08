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08.01.2021 (15:00)

Курсанты из 15 стран поздравили преподавателей и сослуживцев НВВКУ с Новым Годом песнями и стихами на своих языках

В Новосибирском высшем военном командном училище курсанты спецфакультета поздравили преподавателей и курсантов с Новым годом песнями и стихами на национальных языках, а также представили сказочных персонажей традиционных для своих народов, с которыми ассоциируется приход нового года.

Курсанты из 15 стран: Конго, Камеруна, Мозамбика, Нигерии, Лаоса и стран СНГ организовали необычную поздравительную программу. В нее вошли новогодние стихи и песни на национальных языках. Сюрприз для всех присутствующих стал праздничный танец, представленный курсантами из Конго.

Преподаватели Новосибирского высшего военного командного училища проводят подготовку военнослужащих для иностранных государств с 1 декабря 2010 года. Обучение на специальном факультете проходят курсанты из 15 стран, для них срок обучения составляет 6 лет. Училище имеет в своем распоряжении внушительную учебно-материальную базу с 4 корпусами, рассчитанными на более чем 4000 учебных мест, кроме этого имеется полевая учебная база, для практической подготовки курсантов разных специальностей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военное училище
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