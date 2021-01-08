08.01.2021 (14:00)

В Ленобласти более тысячи военнослужащих ЗВО стали добровольцами в проведении вакцинации от коронавируса

Более тысячи военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, изъявили добровольное желание участвовать в проведении вакцинации от коронавирусной инфекции.

На сегодня вакцину получило более 300 военнослужащих армии. В первую очередь, это медицинские работники, чья деятельность связана с лечением больных, солдаты и офицеры, несущие боевое дежурство, командный состав объединения.

27 ноября 2020 года Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщил, что началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил против новой коронавирусной инфекции.

Общевойсковая армия была сформирована 1 сентября 2010 года со штабом в городе Санкт-Петербург. В состав объединения вошли соединения и воинские части Ленинградского военного округа, дислоцированные в административных границах Ленинградской и Псковской областей, такие как Красносельская, Севастопольская мотострелковые и Келецко-Берлинская артиллерийская, Неманская ракетная бригады.

Части и соединения уверенно действуют в боевой обстановке, на полях боевой учебы, и на Всеармейских соревнованиях. Личный состав объединения с честью и достоинством выполняет поставленные руководством страны задачи по защите Северо – Западных рубежей Российской Федерации.

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