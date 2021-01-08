08.01.2021 (12:30)

Заключительная партия техники войск связи поступила в воинские части общевойсковой армии ЗВО

Заключительная в 2020 году партия техники войск связи поступила в подразделения и воинские части гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа.

Свыше 10 единиц станций Р-419Л1, Р-416 ГМ, Р-149 АКШ-1, Р-166 и П-260-О поступили в воинские части в Воронежской и Курской областях и завершили поставку новой боевой техники по государственному оборонному заказу в 2020 году.

Р-419Л1, Р-416 ГМ цифровые радиорелейных станций оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАСС и предназначены для быстрого развертывания самостоятельных радиорелейных линий связи, использования в качестве временной радиовставки.

Р-149 АКШ-1 - командно-штабная машина предназначена для организации системы управления в условиях активной постановки радиопомех условным противником.

Р-166 «Артек» - автомобильная радиостанция средней мощности, предназначенная для организации каналов дуплексной или симплексной связи одновременно в двух независимых радионаправлениях или радиосетях КВ и УКВ диапазонов.

П-260 О комплексная аппаратная станция связи предназначенная для предоставления услуг связи для командного состава соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии, а также видов и родов войск ВС РФ.

Поступившая техника позволяет автоматизировать процессы обработки, передачи, отображения и хранения информации, образовывать радиоканалы в движении, на остановках и на стоянке, а также в разы повышать эффективность управления войсками армии.

Помимо этого, установленное оборудование позволяет организовать выносные рабочие места вне автомобилей, автоматически определять координаты своего местонахождения.

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