08.01.2021 (13:00)

ВДВ начали новый 2021 год, имея в своем составе более 40 «Ударных» воинских частей и подразделений

Воздушно-десантные войска (ВДВ) вошли в 2021 год, имея в своем составе более 50 «Ударных» воинских частей и подразделений.

Уровень обученности соединений и воинских частей по ключевым параметрам боевой подготовки превышает показатели прошлого года.

Теперь у десантников четыре полка, четыре батальона (дивизионов) и более сорока рот (батарей) соответствующих показателям звания «Ударная».

Наименование «Ударные» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным воинским частям и подразделениям.

Торжественное вручение вымпелов «Ударным» воинским частям и подразделениям проходит после присвоения. Вымпела «Ударных» воинских частей и подразделений хранятся в штабах, возле Боевых знамен.

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