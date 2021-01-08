08.01.2021 (13:00)
ВДВ начали новый 2021 год, имея в своем составе более 40 «Ударных» воинских частей и подразделений
Воздушно-десантные войска (ВДВ) вошли в 2021 год, имея в своем составе более 50 «Ударных» воинских частей и подразделений.
Уровень обученности соединений и воинских частей по ключевым параметрам боевой подготовки превышает показатели прошлого года.
Теперь у десантников четыре полка, четыре батальона (дивизионов) и более сорока рот (батарей) соответствующих показателям звания «Ударная».
Наименование «Ударные» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным воинским частям и подразделениям.
Торжественное вручение вымпелов «Ударным» воинским частям и подразделениям проходит после присвоения. Вымпела «Ударных» воинских частей и подразделений хранятся в штабах, возле Боевых знамен.
Новости по теме:
Зенитчики ЦВО в 2021 году выполнят боевые стрельбы из новых ЗРС С-400 «Триумф» на полигоне в Астраханской области
В новогодние праздничные дни в соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье прошли веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья»
Метки: