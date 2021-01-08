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08.01.2021 (14:30)

Военнослужащие ПВО ЮВО провели тренировки по охране воздушного пространства Абхазии над Черным морем

Дежурные смены противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в новогодние праздники проводят усиленные тренировки по охране воздушного пространства над Черным морем.

Для поддержания постоянной боевой готовности сил ПВО российской военной базы в Абхазии, дежурные смены ежедневно отрабатывают учебно-боевые задачи по управлению огнем зенитных ракетных комплексов.

В ходе выполненных мероприятий боевые расчеты совершенствовали навыки по засечке, захвату, сопровождению и поражению воздушных целей условного противника. Особое внимание при отработке электронных пусков уделяется вопросам борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) при взаимодействии с военнослужащими министерства обороны Республики Абхазия

С начала праздничных дней военнослужащие уже выполнили около 100 вводных по обнаружению и поражению условных целей – самолетов, БЛА и ракет условного противника. Средства воздушного нападения условного противника поражаются электронными пусками ракет.

Всего в новогодние праздничные дни в организации охраны воздушного пространства Абхазии принимают участие более 500 военнослужащих в составе дежурных смен.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учения , Боевая подготовка
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