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08.01.2021 (13:30)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО преодолели психологическую полосу

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках специальной подготовки ротных тактических групп преодолели специальную психологическую полосу препятствий и уничтожили условного противника.

В учениях по морально-психологическому обеспечению было задействовано более 1 тыс. военнослужащих из состава ротных тактических групп 58-й армии ЮВО.

Военнослужащие в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 30 сложных препятствий, в том числе проволочные заграждения, рвы, окопы, разрушенные стены, подземные ходы, подвесные мосты, железнодорожный перегон, фрагменты городских сооружений и завалы. Им предстояло проверить стрессоустойчивость при попадании в засаду условных противников на заминированных автомобилях. Препятствия преодолевались в условиях использования имитации взрывов, холостой стрельбы, дымов, огня и звуков боя.

Основной задачей при подготовке ротных тактических групп соединения являлось повышение управляемости в стрессовых нестандартных ситуациях и слаженности действий подразделений командирами всех степеней.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учения , Боевая подготовка
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