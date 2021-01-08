08.01.2021 (14:04)

Офицеры штаба ЦВО поздравили с Новым годом воспитанников екатеринбургского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Офицеры штаба ЦВО поздравили с Новым годом воспитанников екатеринбургского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних

Офицеры штаба Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с Новым годом воспитанников екатеринбургского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Военнослужащие передали детям сладкие подарки, а также пригласительные билеты на представления, организованные театрами г.Екатеринбурга в период новогодних праздников. Гости приняли участие в утреннике с традиционным хороводом вокруг елки с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Поздравление воспитанников центра с различными праздниками стало доброй традицией для офицеров штаба ЦВО. В свою очередь, ребята принимают активное участие в общественных мероприятиях, проводимых по инициативе командования округа. Так, в ушедшем году дети помогали готовить военную технику к Параду Победы, посетили выставку современных и исторических образцов вооружения и военной техники, развернутых в ходе военно-технического форума «Армия-2020» и патриотической акции, посвященной Дню танкиста.

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