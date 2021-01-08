08.01.2021 (13:57)

Военнослужащие военной полиции поздравили ветерана Великой Отечественной войны и ветерана Управления коменданта охраны МО РФ с Рождественским праздником.

В канун Рождественского праздника командованием Управления организовано поздравление ветерана Управления, полковника в отставке, Никитенкова Александра Кузьмича отдавшего более 30 лет своей службы Управлению и более 70 лет Вооруженным Силам, являющимся участников Великой Отечественной войны. С июня 1943 года Александр Кузьмич начал военную службу радистом в составе 265-го отдельного гвардейского минометного полка, 1-й танковой армии. Участвовал в Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской боевых операциях с основной задачей, осуществление связи между дивизионами. Отправляясь за первую линию к немцам Александр Кузьмич передавал на миномётные батареи цели для артобстрела. Имеет два ранения, одно из них тяжелое в живот. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, награжден правительственными наградами в том числе орденом Славы 3 степени.

Александр Кузьмич и в настоящее время старается принимать активное участие в военно-патриотическом воспитании личного состава Управления. Молодым людям Александр Кузьмич желает быть честными в своих поступках, любить Родину и свою профессию и добросовестно исполнять свой долг. Приказом начальника Управления коменданта охраны МО РФ внесен в книгу Почёта Управления.

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