08.01.2021 (13:53)

Военнослужащих военной полиции, несущих круглосуточное боевое дежурство поздравили Дед Мороз со Снегурочкой и руководство ГУВП МО РФ.

Управление коменданта охраны МО РФ является самостоятельным структурным подразделением Главного управления военной полиции МО РФ, выполняющим задачи по организации охраны, обороны и пропускного режима на объектах органов военного управления, а также организовывает обеспечение пожарной безопасности. Военнослужащими Управления круглосуточно осуществляется охрана и пропускной режим на объекты Минобороны, размещенных в г. Москве.

Так и в период проведения Новогодних и Рождественских праздников военнослужащие Управления коменданта охраны МО РФ с честью несут службу, от их бдительного и умелого выполнения поставленных задач зависит спокойная и безопасная служба руководства Вооруженными Силами Российской Федерации и всего личного состава Центральных органов военного управления. Для повышения морально-политического и психологического состояния военнослужащих, находящихся на дежурстве, прибыло поздравить руководство ГУВП МО РФ во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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