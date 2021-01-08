08.01.2021 (12:00)

На Балтийском флоте все новобранцы приведены к Военной присяге

На Балтийском флоте все новобранцы, призванные в ходе призыва «Осень-2020», приняли Военную присягу. Клятву в верности Родине и воинскому долгу дали свыше 3 тысяч военнослужащих, призванных из Калининградской области и прибывших из более чем из 20 других субъектов Российской Федерации – Московской, Ленинградской, Воронежской, Псковской, Брянской областей, республик Татарстан, Мордовия, Башкортостан и других.

В ближайшее время военнослужащие приступят к выполнению плановых учебно-боевых задач в полном объеме, принимая участие в боевой учебе в составе своих подразделений.

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