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08.01.2021 (12:00)

На Балтийском флоте все новобранцы приведены к Военной присяге

На Балтийском флоте все новобранцы, призванные в ходе призыва «Осень-2020», приняли Военную присягу. Клятву в верности Родине и воинскому долгу дали свыше 3 тысяч военнослужащих, призванных из Калининградской области и прибывших из более чем из 20 других субъектов Российской Федерации – Московской, Ленинградской, Воронежской, Псковской, Брянской областей, республик Татарстан, Мордовия, Башкортостан и других.

В ближайшее время военнослужащие приступят к выполнению плановых учебно-боевых задач в полном объеме, принимая участие в боевой учебе в составе своих подразделений.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Присяга
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