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08.01.2021 (11:30)

Топографы гвардейской танковой армии ЗВО в 2020 году создали более 250 карт и макетов

Военнослужащие топографической службы гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Смоленской областях за 2020 год создали более 250 карт и макетов различного масштаба и уровня детализации.

Топографы обеспечили топогеодезической подготовкой более 1,2 тыс. учений разного масштаба на полигонах дислокации соединений и воинских частей танковой армии ЗВО. Применяя топопривязчик 1Т134М военнослужащие топографической службы оперативно привязываются к позиции и позволяют произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии. Работа осуществлялась посредствам системы топографического ориентирования СТО «ТРОНА – 1».

Всего за минувший год топографы гвардейской танковой армии ЗВО выполнили более 2 тыс. задач в составе отделений, взводов, рот и батальонов, а также плановых мероприятий по боевой подготовке в звене «бригады-дивизии» по составлению карт, маршрутов движения войск,

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Боевая подготовка
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