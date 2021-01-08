08.01.2021 (10:30)

Военные топографы общевойсковой армии ЗВО создали свыше 3 тыс военных карт для навигации войск армии в 2020 году

Военные топографы общевойсковой армии Западного военного округа создали свыше 3 тысяч карт для обеспечения войск армии в 2020 году.

Специалисты топографической службы выполнили работу по созданию карт и десяти макетов местности военных полигонов, аэродромов, учебных тактических полей Смоленской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Московской областей.

Также военнослужащие подготовили трехмерные макеты для навигации войск в ходе полковых тактических учений общевойсковой армии для нанесения объектов боя в режиме реального времени.

Для топогеодезического и навигационного обеспечения венные топографы использовали подвижные цифровые топографические системы ПЦТС и современные подвижные навигационно-геодезические комплексы ПНГК-1.

В 2021 году специалисты военно-топографической службы общевойсковой армии Западного военного округа используют опыт подготовки военных карт при участии в новом конкурсе профессионального мастерства Армейских международных игр «Меридиан».

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