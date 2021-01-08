Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.01.2021 (11:00)

Офицеры-артиллеристы КФл начали подготовку к армейскому этапу конкурса по полевой выучке

На полигоне Аданак в Республике Дагестан офицеры-артиллеристы подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) начали подготовку к армейскому этапу профессионального конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии и Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей.

В течение 5 дней командиры артиллерийских взводов, батарей и дивизионов будут соревноваться в выполнении нормативов по технической, специальной, тактической, инженерной и огневой подготовке. Также военнослужащие выполнят упражнения по вождению военной колёсной техники КамАЗ и Урал-4320. Кроме того, офицерам предстоит отработать нормативы по занятию и оставлению огневых позиций, совершению маршей и маневров штатными подразделениями.

В рамках соревнований среди участников определят лучшего в инженерном оборудовании, маскировке и подготовке огневой позиции к открытию огня.

На занятиях по стрельбе и управлению огнём будут проведены тренировки с выполнением учебно-боевых стрельб прямой наводкой и с закрытой огневой позиции в рамках курса подготовки артиллерии (КПА). По результатам выполнения огневых задач будут оценены навыки и умения каждого офицера по управлению подчинёнными подразделениями в боевой обстановке.

Офицеры-артиллеристы морской пехоты КФл, показавшие лучшие результаты, будут представлять флотилию на конкурсе по полевой выучке среди специалистов артиллерии Южного военного округа

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В полтора раза увеличилась интенсивность боевой подготовки артиллеристских подразделений ЦВО в Сибири в 2020 году
Артиллеристы ЮВО в Ростовской области в полевых условиях смогут автономно обеспечить себя чистейшей питьевой водой
Модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ» поступили на вооружение 150-й мотострелковой дивизии ЮВО
В объединении ЦВО в Сибири стартовал конкурс по полевой выучке командиров зенитных ракетных дивизионов

Метки:
Артиллерия , Полигон , Конкурсы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false