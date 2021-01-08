08.01.2021 (09:30)

В новогодние праздничные дни в соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье прошли веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья»

В выходные и праздничные дни в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, под руководством инструкторов по физической подготовке, прошли весёлые старты «Мама, папа, я – спортивная семья». В них приняли участие офицерские семьи в полном составе.

Команды проходили эстафеты, чтобы получить звание самой спортивной, дружной и весёлой семьи в своем соединении. Одна команда состояла из папы, мамы и ребёнка.

Также семьи военнослужащих соединений и воинских частях ВВО Забайкальского края поиграли в различные спортивные игры, в активном режиме провели время в кругу семьи.

Мероприятия подобного типа помогают сплотить воинский коллектив, а самое главное сближают семьи. В этих соревнованиях всегда побеждает дружба. По завершению семейной эстафеты команды были награждены медалями и грамотами.

Всего в мероприятиях приняло участие около 1000 семей военнослужащих.

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