Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.01.2021 (09:30)

В новогодние праздничные дни в соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье прошли веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья»

В выходные и праздничные дни в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, под руководством инструкторов по физической подготовке, прошли весёлые старты «Мама, папа, я – спортивная семья».  В них приняли участие офицерские семьи в полном составе.

Команды проходили эстафеты, чтобы получить звание самой спортивной, дружной и весёлой семьи в своем соединении. Одна команда состояла из папы, мамы и ребёнка.

Также семьи военнослужащих соединений и воинских частях ВВО Забайкальского края поиграли в различные спортивные игры, в активном режиме провели время в кругу семьи.

Мероприятия подобного типа помогают сплотить воинский коллектив, а самое главное сближают семьи. В этих соревнованиях всегда побеждает дружба. По завершению семейной эстафеты команды были награждены медалями и грамотами.

Всего в мероприятиях приняло участие около 1000 семей военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Музей «Дорога памяти» рассказывает о новогодних подарках времен Великой Отечественной войны
Музей «Дорога памяти» рассказывает о вкладе фронтовых агитбригад в Победу в Великой Отечественной войне
В музеях Омского ракетного объединения завершено обновление экспозиций
Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию для юнармейцев в музее имени Суворова

Метки:
Воинская часть , Культура
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false