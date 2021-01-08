08.01.2021 (12:21)

В арктическую бригаду Северного флота поступили новые снегоходы

В отдельную арктическую мотострелковую бригаду Северного флота поступили 6 новых армейских снегоходов высокой проходимости А-1, которые применяются при ведении разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в суровых климатических условиях. Они стоят на вооружении разведывательных подразделений бригады. Два года назад данные снегоходы участвовали в экспериментальном марше протяжённостью около 500 километров по снежной целине.

Пополнение арктической бригады новой техникой состоялось в конце прошлого года. Всего же за 2020 год, соединения армейского корпуса Северного флота получили около 20 новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. В их числе арктические кухни КА-250/30ПМ, хлебопекарни ХПА-500/30ПМ, цистерны для подвоза воды ЦВА-10/30ПМ и мобильные комплексы радиосвязи П-230Т.

Кухня КА-250/30ПМ, хлебопекарня ХПА-500/30ПМ, цистерна для подвоза воды ЦВА-10/30ПМ разработаны на базе модернизированного двухзвенного гусеничного плавающего транспортера ДТ-30ПМ, который специально предназначен для транспортировки грузов и перевозки личного состава в сложных климатических условиях Крайнего Севера и Арктики. Вездеход способен передвигаться по бездорожью, глубокому снежному покрову и выдерживать температуру от минус 50 до плюс 40 градусов.

Новые мобильные комплексы радиосвязи П-230Т на базе автомобиля «Тигр», поступившие в подразделения армейского корпуса Северного флота, обладают высокой проходимостью, маневренностью и предназначены для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения. Автомобили оснащены современным телекоммуникационным оборудованием и позволяют обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении.

Комплекс П-230Т способен осуществлять работу в условиях сложного рельефа местности и при низкой температуре воздуха, что в свою очередь является основным показателем при эксплуатации данного бронеавтомобиля в суровых условиях Арктики.

Все поступившие новые образцы вооружения в армейский корпус Северного флота в течении года успешно прошли проверку суровыми условиями Крайнего Севера и были задействованы в тактических учениях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице