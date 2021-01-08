08.01.2021 (11:54)

На Северном флоте состоялись игры Северной военной хоккейной лиги

На пяти ледовых площадках в различных гарнизонах Северного флота состоялись очередные игры команд Северной военной хоккейной лиги.

Во флотской столице городе Североморске в круглогодичной ледовой арене Северного флота команда «К-21», в тяжелой борьбе, одержала победу со счетом 6:2 над хоккеистами команды «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения. По завершению матча, начальник штаба – первый заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Владимир Гришечкин поздравил участников и болельщиков с рождеством. Хоккеисты команды «Арктика» арктической бригады одержали уверенную победу над командой «Ракета» Кольского соединения ПВО со счетом 10:0.

В городе Мурманске команда «Медведи» соединения подводных лодок уступила хоккеистам команды «Армата» армейского корпуса, проиграв со счетом 5:17. Команда «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» выиграла со счетом 6:2 команду соединения подводных лодок «Последний аргумент».

В поселке Печенга Мурманской области хоккеисты отдельной мотострелковой бригады «Штурм» принимали на своей ледовой площадке команду «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ. Встреча завершилась победой мотострелков со счетом 4:3.

На ледовой площадке в городе Полярный Мурманской области команда «Бастион» отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады уступила со счетом 4:6 команде соединения десантных кораблей «Абордаж».

В гарнизоне авиаторов в городе Североморск-3 команда «Палубник» палубной авиации приняла у себя дома хоккеистов команды «Торос» центра материально-технического обеспечения, авиаторы уступили со счетом 5:7.

Игры Северной военной хоккейной лиги собирают большое количество болельщиков и любителей хоккея, активно поддерживают хоккеистов и члены их семей.

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