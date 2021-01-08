08.01.2021 (12:00)

Главное командование Сухопутных войск организует 7 конкурсов Армейских международных игр в 2021 году

В 2021 году спланирована подготовка и участие военнослужащих соединений и воинских частей Сухопутных войск к семи Международным конкурсам в рамках Армейских международных игр-2021, организуемым Главным командованием Сухопутных войск.

В воинских частях и соединениях уже стартовал отбор военнослужащих, расчетов и экипажей боевых машин на конкурсы «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Отличники войсковой разведки» и «Конный марафон».

Также в течении года в Сухопутных войсках будет организовано проведение 13-ти Всеармейских конкурсов и состязаний по полевой выучке среди мотострелковых, танковых, разведывательных подразделений, подразделений ракетных войск и артиллерии, и подразделений войсковой ПВО.

В рамках международного военного сотрудничества спланировано проведение 10 совместных учений с подразделениями Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений национальных армий иностранных государств.

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