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08.01.2021 (10:00)

В 2020 году состав ВМФ России пополнили более 30 боевых кораблей и судов обеспечения.

В 2020 году для Военно-Морского Флота построено порядка  30 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения. В течении всего года Главное командование ВМФ находилось в постоянном рабочем контакте с проектно-конструкторскими организациями, предприятиями «Объединенной судостроительной корпорации» и другими судостроительными и судоремонтными заводами.

Конец 2020 года стал насыщен по приему новых кораблей, так, в декабре в состав Военно-Морского Флота вошли большой десантный корабль «Петр Моргунов», корвет «Алдар Цыденжапов», корабль противоминной обороны «Яков Баляев», корвет «Гремящий».

Также в интересах Военно-Морского Флота продолжается серийное строительство ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта «Борей-А» и многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М», кораблей океанской зоны класса фрегат, корветов и малых ракетных кораблей. Будет продолжено серийное строительство
для Тихоокеанского флота дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

Одним словом – программа военного кораблестроения находится на этапе своей активной реализации.

Немаловажно, что военно-научное сопровождение всего цикла – от проектирования корабля до его приема в состав ВМФ – осуществляет Военный учебно-научный центр ВМФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Корабли
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