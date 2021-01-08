08.01.2021 (11:39)

Юнармейцы Москвы дали старт танцевальному флешмобу

Столичные юнармейцы запустили флешмоб, исполнив танцевальный номер на Соборной площади у Главного Храма Вооруженных Сил России. Таким образом, они передали эстафету юнармейцам всей страны. Лучшие из них будут отмечены памятными призами.



Новый флешмоб получил название «Юнармейцы на льду». Танец на Соборной площади пока что самый массовый. Собравшись у рождественской ели, подростки синхронно исполнили движения под музыку из балета «Щелкунчик». В конце они вышли на лед и выстроились в форме звезды, в этом им помогли главные персонажи Нового года - Снегурочка и Дед Мороз.



«Новогодние каникулы - отличный повод для творчества и креатива. У каждого юнармейца есть шанс проявить себя, придумать идею и воплотить ее в жизнь. Это позволит раскрыть свой потенциал, найти новые таланты и с пользой провести время», - отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр Никита Нагорный.



Для участия во флешмобе не обязательно собирать команду, исполнить танец можно и сольно. Свой номер нужно снять на катке, после этого необходимо выложить видео в любую социальную сеть с хэштегом #юнармейцынальду. Видео, которые наберут больше всего лайков, получат в подарок юнармейские сувениры.

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