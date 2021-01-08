08.01.2021 (04:30)

Гранатометчики ЮВО провели боевые стрельбы на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии

Гранатометчики российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии. Всего было задействовано более 100 военнослужащих ЮВО.

При проведении боевых стрельб активно применялся опыт современных вооруженных конфликтов, в частности, на полигоне моделировалось нападение условного противника с применением легкобронированных автомобилей.

Расчеты гранатометчиков вели огонь из гранатометов РПГ-7В по малогабаритным мишеням на удалении от 350 до 250 метров. Для проведения занятий использованы мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника.

На практическом этапе занятий военнослужащие ЮВО совершенствовали навыки разведки, определения видов целей и расстояния до них, уничтожения бронетехники условного противника на максимальной дальности гранатами повышенной бронепробиваемости, а также живой силы выстрелами с взрывателем мгновенного действия.

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