08.01.2021 (03:30)

В отряде ПДСС Каспийской флотилии начались комплексные занятия с боевой стрельбой из современных образцов специального оружия

В пункте постоянной дислокации военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) приступили к комплексным занятиям с выполнением учебных стрельб.

На первом этапе боевой подготовки бойцы изучили технические характеристики и порядок использования специального водолазного снаряжения, основы минно-взрывного дела, совершили марш-бросок на 10 км в полном снаряжении, вес которого достигает 40 кг.

В ходе второго этапа личный состав будет изучать и отрабатывать различные способы и приёмы подводного плавания. Одиночно и в составе группы водолазам предстоит отработать упражнения по подводному плаванию в светлое и тёмное время суток в полном водолазном снаряжении с индивидуальными дыхательными аппаратами. Это оборудование позволяет водолазам непрерывно находиться под водой больше часа на глубинах до 60 метров.

На следующем этапе подготовки боевые пловцы отработают навыки стрельбы из современных образцов специального оружия для подводной стрельбы, таких как пистолет для подводной стрельбы СПП-1, автомат для подводной (и надводной) стрельбы АПС-55 и гранатомёт ДП-61.

Автомат для подводной (надводной) стрельбы АПС-55 не имеет аналогов в мире. На глубине 40 метров может поражать водолазов противника на дистанции до 10 метров, либо пробивать обшивку или днище катера. На воздухе он способен поразить цель на расстоянии до 100 метров.

В ходе проведения занятий по огневой подготовке боевые пловцы выполнят стрельбу под водой из специального оружия по неподвижным и движущимся мишеням.

В течение текущего года бойцам отряда ПДСС предстоит сопровождать боевые корабли КФл при заходе в иностранные порты и обеспечивать их безопасность на незащищённом рейде.

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