08.01.2021 (02:00)
Артиллеристы ЮВО отработали задачи контрбатарейной борьбы в Чечне
Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне отработали задачи контрбатарейной борьбы.
Гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач, поочередно выступая в роли противника. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе.
Военнослужащие отработали вопросы ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами 2С3М «Акация», минометами 2Б11 «Сани» и реактивными системами залпового огня РСЗО «Град-М».
В тренировках приняло участие свыше 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 60 единиц военной техники. Занятия проводились на общевойсковых полигонах, оснащенных современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.