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08.01.2021 (09:00)

Около 350 семей российских военнослужащих в Таджикистане получили служебное жилье в 2020 году

Около 350 семей российских военнослужащих, проходящих службу в подразделениях 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в 2020 году получили служебное жилье.

Кроме того, шести военнослужащим были вручены решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилого помещения. Тринадцати военнослужащим вручены жилищные субсидии на общую сумму более 96 млн рублей.

Военнослужащие, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях, обеспечиваются служебными жилыми помещениями в порядке очередности, исходя из даты подачи заявления и документов. Квартиры военнослужащим предоставляются по договорам найма служебного жилого помещения на период прохождения военной службы в данном регионе.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ОСК "Центр"
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