08.01.2021 (01:30)

Во Владивостоке почтили память русского флотоводца Степана Осиповича Макарова

На Тихоокеанском флоте 8 января вспоминают великого русского флотоводца вице-адмирала Степана Осиповича Макарова - выдающегося моряка, ученого и патриота России, который внес значительный вклад в освоение новых территорий, создание ледокольного флота и воспитал целую плеяду морских офицеров. Сегодня отмечается 173 -я годовщина со дня его рождения.

Степан Осипович Макаров родился в 1848 году в Николаеве в семье моряка. Когда мальчику было 10 лет, отца перевели в Николаевск-на-Амуре. С тех пор жизнь великого флотоводца связана с Тихим океаном и Дальним Востоком. В 1869 году Макаров получил первое военно-морское звание. Но уже тогда молодой мичман обратил на себя внимание командования. В журнале "Морской сборник" Макаров опубликовал целый ряд предложений по борьбе за живучесть корабля. Большинство из них используются до сих пор.

С началом русско-японской войны адмирал Макаров, находившийся в Кронштадте, был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. Уже само прибытие Степана Осиповича в Порт-Артур стало важным стимулирующим фактором для всего личного состава. Флот стал предпринимать активные действия против кораблей неприятеля.

31 марта 1904 года, во время одного из сражений, придя на помощь отряду миноносцев, броненосец "Петропавловск", на котором держал свой вымпел Степан Осипович Макаров, подорвался на японских минах, выставленных накануне.

Память прославленного флотоводца почтили курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища, которое носит имя Степана Осиповича Макарова.

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