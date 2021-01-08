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08.01.2021 (08:30)

В 2021 году пройдет глубокая модернизация военной техники подразделений РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты пройдет глубокая модернизация вооружения и военной техники с учетом эпидемиологической обстановки в мире.

В соединениях и воинских частях пройдет замена морально устаревших авторазливочных станций АРС-13 на современные многофункциональные авторазливочные станции АРС-14КМ. Это позволит повысить качество и объемы проводимой специальной обработки воинских частей и общественных мест.

Также в отдельном полку РХБЗ в Нижегородской области пройдет модернизацию комплект полевой лаборатории КЛП-1О. В комплекте обновится оборудование и появится возможность делать ПЦР анализ на COVID-19.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Войска РХБ защиты
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