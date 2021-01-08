08.01.2021 (03:00)

Боевые расчеты С-400 «Триумф» Западного военного округа «уничтожили» учебные воздушные цели

В Ленинградской области в соединении ПВО Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошла тренировка действий дежурных сил по контрольным воздушным целям.

Боевые расчеты зенитных ракетных войск во взаимодействии с радиотехническими подразделениями дивизии ПВО провели комплекс мероприятий по поиску, обнаружению, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей. В качестве контрольных целей провели облет зон противовоздушной обороны многоцелевые транспортные вертолеты Ми-8 и армейской авиации объединения.

Уничтожение вертолётов производилось на дальних границах зон поражения с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет. Противовоздушный бой был осложнен тем, что полеты авиации проводились на малых и предельно малых высотах и скоростях.

Слаженная коллективная работа по ведению противовоздушного боя расчетами зенитных ракетных дивизионов и командных пунктов напрямую влияет на успех выполнения боевой задачи по отражению нападения с воздуха и защите воздушных рубежей Российской Федерации.

В ходе тренировки было задействовано более 30 единиц авиатехники и техники ПВО.

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