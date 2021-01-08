08.01.2021 (06:00)

Молодые летчики ВТА начали осваивать самолёты Ил-76 в качестве помощников командиров экипажа

Более 30 молодых летчиков, выпускников лётных ВУЗов Воздушно-космических сил, прибыли в Тверское соединение военно-транспортной авиации и приступили к освоению самолетов Ил-76, Ан-26, вертолетов Ми-8 и других типов авиационной техники.

Все они распределены на штатные должности в авиационные части, дислоцированные в Тверской, Псковской, Брянской, Тульской, Ивановской и Архангельской областях.

Порядка 20 человек из числа прибывших выпускников назначены на должности помощников командиров кораблей на самолеты Ил-76 и приступили к переучиванию на новый для себя тип техники на базе Ивановского авиационного центра ВТА. Остальные молодые летчики уже приступили к полетам в пунктах дислокации.

За каждым выпускником закреплены опытные наставники из числа наиболее подготовленных лётчиков. По прибытии в авиационные части ВТА лейтенанты сдали нормативы по тактической, технической, специальной, строевой, физической и огневой подготовке.

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