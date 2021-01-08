08.01.2021 (08:00)

Свыше 30 команд готовит общевойсковая армия ВВО в Приморье к конкурсам, входящим в программу АрМИ-2021

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в Приморье начались первые этапы конкурсов, входящих в программу армейских международных игр «АрМИ-2021».

Бригадные этапы конкурсов, прошедшие в воинских частях до Нового года, проведены в состязаниях «Уверенный прием», «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Верный друг», «Соколиная охота», «Безопасная среда», «Специалист ТДА», «Белое солнце» и «Специальный район». Отобраны лучшие специалисты, которые представят свои воинские части на армейском этапе соревнований.

Кроме того, с конца января начнутся первые этапы конкурсов «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Военное ралли», «Мастер-оружейник», «Мастера артиллерийского огня», «Отличники войсковой разведки», «Открытая вода», «Мастера автобронетанковой техники», «Военно-медицинская эстафета», «Полевая кухня» и «Воин мира». В общей сложности общевойсковое объединение ВВО в Приморье подготовит свыше 30 команд для участия в окружных этапах соревнований.

Всего в отборочных этапах участие примут около 700 военнослужащих, будет задействовано порядка 200 единиц военной и специальной техники.

Опыт, полученный военнослужащими в ходе проведения игр, активно внедряется в программу боевой подготовки военных специалистов Приморской общевойсковой армии ВВО.

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