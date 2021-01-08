08.01.2021 (05:30)

Интенсивность боевой подготовки в армии ВВС и ПВО ВВО в новом учебном году будет увеличена

С ростом количества учебно-тактических задач в армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, интенсивность выполнения мероприятий боевой подготовки военнослужащими объединения в новом учебном году будет увеличена.

Методика проведения занятий будет совершенствоваться на основе разработанных новых тактических приемов и способов их ведения.

В прошедшем 2020 году количество проведенных мероприятий боевой подготовки в объединении ВВС и ПВО ВВО возросло. В соединениях и воинских частях авиации проведено более 300 учебных мероприятий, из которых около 35 летно-тактических учений, в соединениях и воинских частях противовоздушной обороны этот показатель составил более 350 учебных мероприятий, в том числе порядка 50 учений. Кроме того, в соединениях и воинских частях инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, связи и материально-технического обеспечения состоялись порядка 300 мероприятий боевой подготовки, из которых более 75 различного рода учений.

Все проведенные мероприятия в армии ВВС и ПВО ВВО в 2020 учебном году были успешно выполнены.

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