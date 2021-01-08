08.01.2021 (04:00)

Свыше пяти миллиардов рублей выплачено военнослужащим Восточного военного округа на жилищную субсидию в 2020 году

С начала 2020 года военнослужащим Восточного военного округа выплачено свыше пяти миллиардов рублей на жилищную субсидию. Эта сумма позволила в полном объеме выполнить социальные обязательства и решить жилищные вопросы 618 семьям военнослужащих.

За этот же период обеспечено служебными жилыми помещениями более 6,1 тыс. семей военнослужащих, в том числе 148 многодетных семей. Каждой многодетной семье выделено жилое помещение общей площадью более 80 квадратных метров.

Федеральное государственное казенное учреждение «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России обеспечивает жильем военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Восточного военного округа, которые дислоцируются в 11 субъектах Российской Федерации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице