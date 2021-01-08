08.01.2021 (02:30)

Военнослужащие РХБ защиты армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курилах выполнили более 100 выездов для проведения дезинфекции военных и гражданских объектов в минувшем году

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах в минувшем году выполнили более 100 выездов для проведения санитарной обработки социальных и военных объектов Министерства обороны РФ островного региона.

Для этих целей были сформированы дезинфекционные бригады, которые продезинфицировали городскую больницу, детские поликлиники, военные комиссариаты, зоны обсервации, порт в городе Холмск, прилегающую территорию администрации Сахалинской области, аэропорт, железнодорожный вокзал и множество других социально значимых объектов.

В преддверии проведения военного парада, посвящённого празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне, военнослужащие подразделения РХБ защиты армейского корпуса ВВО провели обработку территории площади Победы в городе Южно-Сахалинске.

В ходе дезинфекционных мероприятий военнослужащими был применён раствор 1,5-процентного гипохлорита кальция, который распылялся при помощи специальных авторазливочных станций АРС-14КМ, предназначенных для дезинфекции дорог и отдельных участков местности.

Кроме того, для обработки внутренних помещений и мест где нет возможности использовать авторазливочные станции, специалистами применялись мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции.

Всего в мероприятиях было задействовано свыше 100 военнослужащих подразделений РХБ защиты армейского корпуса ВВО 10 единиц военной и специальной техники.

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