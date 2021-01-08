08.01.2021 (01:00)

Разведчики Амурского объединения ВВО приступили к освоению поступивших современных пистолетов «Грач»

Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Приамурья, приступили к освоению поступивших 9-мм пистолетов Ярыгина «Грач» последней модификации.

Военнослужащие тренируются в тактике действий с пистолетом в помещениях, плотном лесу и другой местности ближнего огневого боя, где применение оружия с длинным стволом затрудняет быструю изготовку. Также разведчики осваивают чистку оружия и оперативное устранение условных задержек, тренируясь в разборке и сборке пистолета в условиях низких температур. После завершения новогодних праздников военнослужащие произведут пристрелку пистолетов на полигоне.

Справочно:

Новый пистолет отличается магазином увеличенной емкости до 18 патронов, плавным спуском с небольшим ходом спускового крючка и быстрое возвращение на линию прицеливания после выстрела, что позволяет вести стрельбу с более высоким темпом. Пистолет также оснащен планкой для крепления подствольного фонаря с лазерным целеуказателем.

«Грач» позволяет применять бронебойные патроны, что обеспечивает поражение целей, защищенных усиленными бронежилетами. Оружие особо ценно для разведывательных подразделений в случае ведения ближнего боя.

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