08.01.2021 (00:30)

Специалисты РХБ защиты ВВО в 2020 году израсходовали свыше тысячи тонн дезсредства для спецобработки объектов инфраструктуры в Бурятию

Специалисты РХБ защиты Восточного военного округа в Республике Бурятия, в ушедшем году стали одним из востребованных подразделений по борьбе и профилактике с распространением новой коронавирусной инфекции.

Военнослужащие ежедневно обрабатывали огромные площади военных и гражданских объектов инфраструктуры, расходуя при этом более 500 литров дезинфицирующего средства ежедневно.

Специальной обработке подвергались здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Проводилось обеззараживание придомовых территорий военных городков, подъездов жилых домов, дороги общего пользования и других значимых объектов.

При въезде на территорию военных городков военнослужащие специальным раствором обрабатывали каждую машину.

Также специалисты РХБ защиты проводили обеззараживание территории строительства многофункционального медицинского центра и временных жилых помещений, где проживали строители.

На республиканском сборном пункте военного комиссариата была организована работа, созданного на время призыва сводного отряда специалистов РХБ защиты, которые проводили мероприятия по дезинфекции территории и помещения зданий сборного пункта, автомобильного транспорта, прибывшего с молодыми людьми из районных призывных пунктов.

На аэродроме Восточный специалисты РХБ защиты проводили спецобработку самолетов военно-транспортной авиации, прибывающих из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками и выпускниками военных учебных центров. Специальной обработке подвергались пассажирские места в вагонах поездов дальнего следования.

Кроме того, военнослужащие неоднократно выезжали обеззараживать здания и прилегающей к ним территории Улан-Удэнского приборостроительного завода.

Всего с начала проведения мероприятий по дезинфекции, специалистами РХБ защиты было обработано порядка 3 млн. кв. метров, израсходовано свыше тысячи тонн дезинфицирующего средства.

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