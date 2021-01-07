07.01.2021 (20:30)

Более 2000 военнослужащих Тульского гвардейского соединения ВДВ встретили Рождество Христово в храмах воинских частей

Военнослужащие Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вместе с членами своих семей встретили Рождество Христово, приняв участие в рождественском молебне.

Командованием Тульского соединения ВДВ запланировано ряд мероприятий по организации встречи Рождества Христова. Под руководством помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими была организована праздничная литургия в полковых храмах и молельных комнатах.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой военнослужащие приняли участие в праздничной литургии на плацу соединения, где были окроплены святой водой. В дальнейшем, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, было организовано посещение храмов и молельных комнат в составе групп по 20 человек в каждой.

Также военнослужащие соединения и члены их семей из воинских частей, дислоцируемых в городе Наро-Фоминск Московской области, смогли посетить Главный Храм Вооруженных Сил в Подмосковном парке «Патриот».

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