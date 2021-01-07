07.01.2021 (18:00)

На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России прошли Рождественские гулянья

На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России прошли праздничные рождественские гуляния. Для гостей выступили творческие коллективы Центрального дома Российской армии, военного оркестра Почетного караула, группы Александров-парк, театра кукол и людей «Чудаки». Все желающие увидели традиционное рождественское представление с участием сказочных персонажей и приняли участие в конкурсах с играми.

К гостям праздника с видеопоздравлением обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В рамках зимнего фестиваля на прихрамовой территории продолжает работать крупнейшая новогодняя площадка в Подмосковье, в которую входит несколько зон для отдыха: тюбинговый спуск, длинной более 50 метров, ледовый каток площадью свыше 3 тысяч квадратных метров. Новогодняя площадка была торжественно открыта 26 декабря 2020 года. Её уже посетили более 150 тысяч человек.

В Главном храме Вооруженных Сил России в ночь с 6 на 7 декабря впервые прошло Рождественское богослужение. Торжественную литургию в центральном приделе верхнего храма провел викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, архиепископ Каширский Феогност. В богослужении по случаю Рождества Христова приняли участие военнослужащие и члены их семей, руководство Министерства обороны Российской Федерации. Также в литургии приняли участие гражданский персонал Вооруженных Сил и прихожане.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице