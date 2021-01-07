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07.01.2021 (15:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье расширят парк «Патриот»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) планируют работы по расширению военно-патриотического парка «Патриот».

Парк расположен в военном городке ОГРВ ПРРМ и разделен на такие сектора как: военно-исторический, выставочный, тактический и культурно-досуговый.

Военно-исторический сектор включает в себя воинский путь соединения, экспозицию Великой Отечественной войны, миротворческую операцию в Приднестровье и экспозицию современной армии. Выставочный сектор включает в себя образцы вооружения и военной техники, а также мемориал «Воинской Славы». В тактическом секторе расположены полевые позиции подразделений, партизанская деревня и стрелковый тир. Культурно-досуговый сектор разделен на клуб воинской части и площадку для семейного отдыха.

Военнослужащие собираются расширить военно-исторический сектор. В данном секторе установят памятник.

Парк «Патриот» в ОГРВ ПРРМ подготовили к 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад"
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