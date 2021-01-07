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07.01.2021 (19:00)

Экипажу МРК «Углич» Каспийской флотилии передали икону Николая Чудотворца в день Рождества Христова

Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) отметили Рождество Христова праздничной молитвой. Праздничное богослужение посетили военнослужащие надводных кораблей КФл.

Офицеры и матросы вместе со священнослужителем помолились за здравие и благополучие родных и близких. Встреча прошла в тёплой обстановке, военнослужащим рассказали историю великого праздника – Рождества Христова.

Перед началом богослужения священник обратился к морякам с рождественскими поздравлениями и благословил их на службу Отечеству.

На борту малого ракетного корабля (МРК) «Углич» помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими иероманах Иоанн Анисимов впервые провёл праздничный молебен в честь праздника Рождества Христова.

В завершении богослужения иероманах Иоанн передал экипажу МРК «Углич» библию, Новый Завет и икону Святителя Николая Чудотворца покровителя моряков.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Каспийская флотилия , Религия
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