07.01.2021 (17:00)

Юнармейцы Хакасии в Рождество поддержали военных медиков и пациентов мобильного госпиталя ЦВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Юнармейцы Хакасии в Рождество поддержали военных медиков и пациентов мобильного госпиталя ЦВО

Более 100 юнармейцев Хакасии приняли участие в рождественской акции в поддержку пациентов и медицинского персонала мобильного госпиталя Центрального военного округа, развернутого на базе реабилитационного центра им. Лебедя в городе Черногорске для борьбы с коронавирусом.

В ходе проведения акции ребята нарисовали рисунки и открытки, а также сделали различные поделки на тему Нового года и Рождества с пожеланиями здоровья и счастья, которые впоследствии были переданы представителю военного госпиталя, а затем медицинским специалистам и пациентам временного лечебного учреждения. Военные врачи и пациенты очень тепло встретили подготовленный сюрприз и разместили подарки ребят у себя на рабочих местах и палатах в «красной зоне».

Как сообщалось ранее, во временный госпиталь Центрального военного округа доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице